27.02.2020, 14:09

ФОТО | Из бюро Департамента полиции на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя. Бюро закрыто для дезинфекции


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ФОТО | Из бюро Департамента полиции на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя. Бюро закрыто для дезинфекции
Foto: Andres Putting

Департамент полиции и погранохраны закрыл в четверг после полудня бюро обслуживания на Таммсааре теэ в Таллинне, поскольку одного из посетителей бюро увезли на скорой помощи в больницу для проверки подозрения на коронавирус, передает rus.err.ee.

Бюро обслуживания было закрыто 27 февраля в 12:15 для дезинфекции по рекомендации Департамента здоровья, время открытия бюро будет сообщено дополнительно через средства массовой информации.

В больницу из бюро обслуживания в четверг увезли иностранца с симптомами простуды. В больнице ему сделают лабораторные анализы, чтобы установить, не вызваны ли симптомы коронавирусом Covid-19, и в случае положительного результата анализа Департамент здоровья начнет устанавливать круг лиц, с которыми контактировал заболевший.

Департамент здоровья предоставит дополнительную информацию при первой возможности.

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