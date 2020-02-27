ФОТО | Из бюро Департамента полиции на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя. Бюро закрыто для дезинфекции

Бюро обслуживания было закрыто 27 февраля в 12:15 для дезинфекции по рекомендации Департамента здоровья, время открытия бюро будет сообщено дополнительно через средства массовой информации.

В больницу из бюро обслуживания в четверг увезли иностранца с симптомами простуды. В больнице ему сделают лабораторные анализы, чтобы установить, не вызваны ли симптомы коронавирусом Covid-19, и в случае положительного результата анализа Департамент здоровья начнет устанавливать круг лиц, с которыми контактировал заболевший.

Департамент здоровья предоставит дополнительную информацию при первой возможности.