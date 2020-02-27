ФОТО | Из бюро Департамента полиции на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя. Бюро закрыто для дезинфекции
Департамент полиции и погранохраны закрыл в четверг после полудня бюро обслуживания на Таммсааре теэ в Таллинне, поскольку одного из посетителей бюро увезли на скорой помощи в больницу для проверки подозрения на коронавирус, передает rus.err.ee.
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