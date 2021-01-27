ФОТО | Истребители союзников в Эстонии начинают отработку взлета на форсаже

Тренировочные полеты будут осуществляться по рабочим дням трижды в неделю в промежутке с 8:30 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Они продлятся до конца ротации немецких летчиков в мае этого года.

Использование форсажа при взлете повышает шумовой фон и вибрацию в непосредственной близи от аэродрома. Процедура отрабатывается для поддержания квалификации летчиков и обеспечения безопасности полетов.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии вступили в альянс.

Второе участвующее в миссии авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве — сейчас это авиакрыло ВВС Италии, также использующее истребители Eurofighter Typhoon.