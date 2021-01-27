ФОТО | Истребители союзников в Эстонии начинают отработку взлета на форсаже(1)
Начиная со среды, 27 января, дислоцированные под Таллинном на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon начинают отрабатывать взлет на форсаже.
Начиная со среды, 27 января, дислоцированные под Таллинном на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon начинают отрабатывать взлет на форсаже.
Тренировочные полеты будут осуществляться по рабочим дням трижды в неделю в промежутке с 8:30 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Они продлятся до конца ротации немецких летчиков в мае этого года.
Использование форсажа при взлете повышает шумовой фон и вибрацию в непосредственной близи от аэродрома. Процедура отрабатывается для поддержания квалификации летчиков и обеспечения безопасности полетов.
По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии вступили в альянс.
Второе участвующее в миссии авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве — сейчас это авиакрыло ВВС Италии, также использующее истребители Eurofighter Typhoon.
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