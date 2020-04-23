ФОТО | Историческое событие: пробу на коронавирус жителя Хийумаа доставили на материк при помощи дрона

Поднявшийся в воздух сегодня в 14 часов из порта Хельтермаа дрон с материалами для анализов шести жителей Хийумаа, в числе которых также проба для теста на коронавирус, добрался через море в порт Рохукюла за 27 минут, что является значительной экономией времени по сравнению с паромом. Паром проходит фарватер длиной 12 морских миль за один час и 15 минут. Поэтому к вечеру получит ответ лаборатории и совершивший полет по воздуху тест на коронавирус одного жителя Хийумаа.

Если дальность полета обычных дронов ограничена их дальностью управления, в случае которой семь километров — уже очень хороший результат, то в кризисной ситуации или для поддержания связи с малыми островами этого мало.

Но у пришедшего на помощь с летательным аппаратом эстонского технологического предприятия Threod Systems, действующего в сфере обороны и безопасности, есть беспилотник с дальностью полета до 100 км, грузоподъемность которого более одного килограмма и который по своим техническим характеристикам подходит для перевозки малых грузов между материком и островами.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!