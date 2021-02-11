ФОТО | Исторический квартал в Таллинне получит новый облик и большой парк

По словам партнера Triple Net Capital Андреса Урба, над проектом работали долго и основательно, ведь пробуждение к жизни легендарного квартала – это большая ответственность. «Жители района и расположенные здесь компании продемонстрировали свое положительное отношение к среде с историей, которая в то же время учитывала бы современные потребности», – отметил Урб. По словам Урба, стороны не будут обнародовать стоимость сделки купли-продажи.

Недвижимость общей площадью четыре гектара, где в свое время располагалась фанерная мануфактура Лютера, находится на Пярнуском шоссе в Таллинне и граничит с улицами Татари и Вана-Лыуна. Детальная планировка участка была утверждена в 2016 году. Последние пять лет проект ждал своего часа.

В ходе модернизации имеющего историческую ценность объекта старое будет объединено с новым. Сохранившиеся части характерных для своего времени промышленных зданий будут обновлены, и весь ансамбль дополнится новыми постройками. Согласно планам нового собственника, на территории квартала Лютера в два этапа будет построено 400 квартир и порядка 40 000 квадратных метров коммерческой недвижимости. Парковка в новом квартале будет подземной, на 600 мест, отвечающей всем потребностям района.

По словам застройщика и архитекторов, центром притяжения квартала станет разбитый в его центре парк Лютера площадью 5 000 квадратных метров. В центре парка появится зона с разнообразными вариантами использования. Парк Лютера будет сопоставим по масштабу с другими парками центра Таллинна, такими как Фальги, Койду, Лембиту и Вайксе, а также с площадью Вабадузе.

По словам руководителя проектов развития недвижимости Triple Net Capital Тимо Аармаа, квартал Лютера станет многофункциональной средой, которая особенно подходит для стартапов: «Создавая синергию между жилыми и коммерческими зданиями и парком, мы брали пример с похожих мест в Кремниевой долине в США. Квартал станет новым центром притяжения не только для окрестных стартапов и жителей районов Татари, Веэренни и Ууэ Мааильма, но и просто любимым местом для всех горожан».