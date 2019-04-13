ФОТО | Ищите себя и своих знакомых: смотрите, как в Таллинне проходила всемирная акция по проверке грамотности

В этом году особое внимание приковано к Таллинну, который стал столицей акции. Здесь на площадке Центра русской культуры текст продиктовал автор этого года Павел Басинский. На других площадках города диктаторами стали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, актер театра и кино Кирилл Кяро, а также актриса Русского театра, режиссёр и телеведущая Татьяна Космынина.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.