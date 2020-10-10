10.10.2020, 11:51

ФОТО | Isamaa проводит собрание уполномоченных

 (2)
EST
Galerii: 37 pilti
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня в 11 часов в Таллинне в отеле Europa началось собрание совета уполномоченных партии Isamaa. Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер даст членам Isamaa обзор политической ситуации, и совет уполномоченных обсудит утверждение новых объединений партии.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: