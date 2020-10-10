10.10.2020, 11:51
ФОТО | Isamaa проводит собрание уполномоченных
Сегодня в 11 часов в Таллинне в отеле Europa началось собрание совета уполномоченных партии Isamaa. Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер даст членам Isamaa обзор политической ситуации, и совет уполномоченных обсудит утверждение новых объединений партии.
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