13.07.2019, 14:30

ФОТО: Интерес к летному шоу в Эмари превысил ожидания. Пробка на Хаапсалуском шоссе растянулась на десяток километров


rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Сегодня на аэродроме в Эмари состоится летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил, и направляющиеся на него эстоноземельцы создали на шоссе Таллинн-Хаапсалу пробку длинной в 10 километров.

В то же самое время в районе пробки проходит фестиваль заводчиков и любителей спаниелей, участникам которого тоже приходится стоять в пробке.

Читатели Delfi сообщают, что самая серьезная пробка — в районе перекрестка Вазалемма. Около аэродрома Эмари же сделана большая парковка, где можно оставить автомобили.

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