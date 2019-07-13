13.07.2019, 14:30
ФОТО: Интерес к летному шоу в Эмари превысил ожидания. Пробка на Хаапсалуском шоссе растянулась на десяток километров(6)
Сегодня на аэродроме в Эмари состоится летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил, и направляющиеся на него эстоноземельцы создали на шоссе Таллинн-Хаапсалу пробку длинной в 10 километров.
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