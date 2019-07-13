ФОТО: Интерес к летному шоу в Эмари превысил ожидания. Пробка на Хаапсалуском шоссе растянулась на десяток километров

В то же самое время в районе пробки проходит фестиваль заводчиков и любителей спаниелей, участникам которого тоже приходится стоять в пробке.

Читатели Delfi сообщают, что самая серьезная пробка — в районе перекрестка Вазалемма. Около аэродрома Эмари же сделана большая парковка, где можно оставить автомобили.