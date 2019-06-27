ФОТО | Инспекция окружающей среды проверила сообщение, что в Ласнамяэ замуровали птенцов. Тревога была напрасной

Как сообщила RusDelfi Инспекция окружающей среды, после получения сообщения о возможном замуровывании птенцов в одном из домов Ласнамяэ (Кярбери, 8), инспекторы побывали на месте и проверили ситуацию.

Вместе с председателем квартирного товарищества инспекторы поднялись на крышу, где 26.06 июня установили вентиляционное оборудование. Но с замуровыванием гнезд эти работы быть связаны не могли. Выяснилось, что до производства работ на крыше альпинист три дня назад (24.06) вел на 9 этаже фасадные работы и в самом деле заделал на стене дома пару проемов. Представитель товарищества сообщила, что перед этим работник с помощью рук и фонаря проверил, есть ли в проемах гнезда. По заверению работника, гнезд там не было.

Инспекция окружающей среды отмечает, что при звонке на горячую линию по телефону 1313 (это касается и данного случая по предполагаемой заделке птичьих гнезд), информация должна быть по возможности точной, с указанием адреса и конкретного описания, что, где и когда произошло.

Хорошо, если вызывающая тревогу ситуация каким-то образом фиксируется — фотографируется или делается видеозапись. Это облегчает проверку и последующее расследование. От сообщений, что где-то начали ставить строительные леса и, возможно, там замуровываются птичьи гнезда, пользы немного. Звонящий (сообщающий информацию) должен быть готов дать пояснения и показания.

Если в чьем-то доме начинают производить подобные строительные работы, то было бы нелишне работникам напомнить о необходимости убедиться в отсутствии гнезд, а если они есть, то работы отложить.