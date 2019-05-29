ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "Соседи в шухере". Асоциалы сутками терроризируют жителей Ласнамяэ

Они употребляют алкоголь на глазах у прохожих с утра до вечера. Выражение ”напиться до поросячьего визга” применимо как нельзя кстати. Сомнительный контингент людей, облюбовавший микрорайона Паэ, ежедневно нарушает мирный быт местных жителей.

Асоциалы кричат, ругаются, справляют нужду на глазах у прохожих, даже прилюдно занимаются сексом. Обеспокоенные жители Паэ постоянно выкладывают в социальной сети зарисовки с улиц. Полиция и муниципальная полиция пытаются бороться с данной проблемой, но асоциалы постоянно возвращаются. Местные жители развернули кампанию по сбору подписей в поддержку решения этой проблемы.

Корреспонденты Delfi вместе с инспекторами муниципальной полиции провели рейд в районе рынка.