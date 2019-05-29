ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "Соседи в шухере". Асоциалы сутками терроризируют жителей Ласнамяэ(5)
Жители столичного района Ласнамяэ обеспокоены ситуацией вокруг рынка Паэ, где обосновались асоциалы.
Жители столичного района Ласнамяэ обеспокоены ситуацией вокруг рынка Паэ, где обосновались асоциалы.
Они употребляют алкоголь на глазах у прохожих с утра до вечера. Выражение ”напиться до поросячьего визга” применимо как нельзя кстати. Сомнительный контингент людей, облюбовавший микрорайона Паэ, ежедневно нарушает мирный быт местных жителей.
Асоциалы кричат, ругаются, справляют нужду на глазах у прохожих, даже прилюдно занимаются сексом. Обеспокоенные жители Паэ постоянно выкладывают в социальной сети зарисовки с улиц. Полиция и муниципальная полиция пытаются бороться с данной проблемой, но асоциалы постоянно возвращаются. Местные жители развернули кампанию по сбору подписей в поддержку решения этой проблемы.
Корреспонденты Delfi вместе с инспекторами муниципальной полиции провели рейд в районе рынка.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.