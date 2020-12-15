ФОТО И ВИДЕО | Жители Виймси протестуют против пиратской пристани

Сегодня собранные подписи были переданы старейшине волости Иллару Леметти. Подписавшие петицию люди требуют аннулировать детальную планировку, которая позволит узаконить пристань, прекратить хитрости и политику дорожного катка со стороны волостной власти, а также и снести пристань.

Леметти поблагодарил подписантов за то, что они помогли выяснить - что местное сообщество думает о пристани.

Решение о прекращении производства по детальной планировке должна принять волостная управа Виймси, в которую входят пять членов. "Я сам, исходя из имеющейся информации, склоняюсь к тому, чтобы поддержать это ходатайство", - сказал Леметти. Однако о том, что будет с пристанью, если ее не узаконят, он сказать не пожелал.

"Для местного сообщества это очень важно. Это уникальный песчаный пляж. Строительство порта-монстра недопустимо", - говорит Марика Пяхлимяэ, одна из инициаторов петиции.

"У нас в Виймси два пляжа с песчаным дном, а пристаней по меньшей мере семь. Когда пляж превращают в очередной порт, это огромная потеря для местного сообщества и всего Виймси. У людей не будет куда пойти искупаться всей семьей", - возмущенно сказала репортеру Delfi Мария Матизен, которая тоже занималась сбором подписей.

"Решение о сносе принимает волость, это чисто волостное решение", - добавила Матизен.

Обе женщины пообещали продолжать борьбу за сохранения общественного пляжа и снос пристани.