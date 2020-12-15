ФОТО И ВИДЕО | Жители Виймси протестуют против пиратской пристани

Влиятельный депутат волостного собрания реформист Валдур Кахро противоправно построил на пляже в Виймси пристань и хочет ее задним числом узаконить. 1205 жителей Виймси поставили против этого свои подписи.
Сегодня собранные подписи были переданы старейшине волости Иллару Леметти. Подписавшие петицию люди требуют аннулировать детальную планировку, которая позволит узаконить пристань, прекратить хитрости и политику дорожного катка со стороны волостной власти, а также и снести пристань.
Леметти поблагодарил подписантов за то, что они помогли выяснить - что местное сообщество думает о пристани.
Решение о прекращении производства по детальной планировке должна принять волостная управа Виймси, в которую входят пять членов. "Я сам, исходя из имеющейся информации, склоняюсь к тому, чтобы поддержать это ходатайство", - сказал Леметти. Однако о том, что будет с пристанью, если ее не узаконят, он сказать не пожелал.
"Для местного сообщества это очень важно. Это уникальный песчаный пляж. Строительство порта-монстра недопустимо", - говорит Марика Пяхлимяэ, одна из инициаторов петиции.
"У нас в Виймси два пляжа с песчаным дном, а пристаней по меньшей мере семь. Когда пляж превращают в очередной порт, это огромная потеря для местного сообщества и всего Виймси. У людей не будет куда пойти искупаться всей семьей", - возмущенно сказала репортеру Delfi Мария Матизен, которая тоже занималась сбором подписей.
"Решение о сносе принимает волость, это чисто волостное решение", - добавила Матизен.
Обе женщины пообещали продолжать борьбу за сохранения общественного пляжа и снос пристани.
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