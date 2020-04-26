ФОТО и ВИДЕО | Жители Сааремаа вышли на протест против жесткой изоляции

Поскольку коронавирус на Сааремаа начал отступать, местные предприниматели и жители требуют смягчения ограничений и разрешения на передвижение, как и в других частях Эстонии. В связи с этим, жители вышли на мирный протест. Островитян поддержали и жители материковой Эстонии, а также за рубежом.
По данным соцсетей, в мирной акция протеста AITAB! приняло участие порядка 600 человек. Люди полчаса сидели на стульях перед своими домами и на местной площади. Участники акции соблюдали социальную дистанцию. Судя по постам в социальной сети, акция привлекла большое внимание не только жителей Сааремаа, но и на материковой части Эстонии, а также за ее пределами.
Большого скопления людей на центральной площади Курессааре не было.
После проведения акции ее организатор Андрес Тинно поинтересовался в полиции, есть ли у них какие-либо претензии. Ему ответили, что все было проведено корректно, люди придерживались правила 2+2.
Тинно надеется, что вопрос о смягчении ограничений будет обсуждаться завтра на заседании кризисной комиссии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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