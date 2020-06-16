ФОТО И ВИДЕО | Завершен первый этап реконструкции Коплиских линий: район начинает приобретать целостный вид

По словам вице-мэр Эхи Вырк, создание новой городской среды на Коплиских линиях началось в 2018 году. Сейчас завершена первая часть с игровыми площадками и территориями для занятий спортом.

”Вдобавок к променаду на Коплиских линиях уже готовы десять домов разного размера и архитектуры, построены новые дворы и восстановлены исторические мощеные дороги”, — добавила вице-мэр.

Эха Вырк сказала, что представленная девелопером концепция представляющего историческую ценность района Копли предусматривала создание безопасной и дружественной к семье жилой среды, что особенно подходит молодым семьям.

”Запланирована поквартальная застройка, которую можно осуществлять поэтапно, — отметила вице-мэр. — При создании коммуникаций, уличных сооружений и общих зон озеленения исходили из детальной планировки и привлекали специалистов соответствующих областей. Рядом в едином ансамбле располагаются как исторические отреставрированные здания, так и новая современная архитектура”.

Эха Вырк также добавила, что нынешняя застройка все же является лишь малой частью будущего Коплиских линий.

Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд рад, что первый этап работ позади.

”Мы сумели еще больше открыть район морю, — сказал Пеэтер Ярвелайд. — Это как приоритет Таллинна, так и мой личный. Таллинн — морской город и должен быть открыт морю. В случае Коплиских линий речь идет о прекрасном уголке природы, у которого до начала развития района была плохая репутация. Но сейчас как местные жители, так и остальные горожане могут насладиться дружелюбием района”.

В 2013 году Таллиннское горсобрание приняло решение продать на открытом конкурсе как единый объект продажи 82 принадлежащих Таллинну участка недвижимости на Коплиских линиях. Условия продажи оговаривали для будущих застройщиков в том числе и обязанность представить вместе с предложением и концепцию развития Коплиских линий, а также обеспечить при приобретении недвижимости строительство инфраструктуры.

В 2014 году конкурс не состоялся из-за отсутствия предложений. В 2015 году конкурс оказался успешным, горуправа подтвердила итоги комбинированного предложения продажи участка земли на Коплиских линиях и решила заключить договор со сделавшим лучшее предложение предприятием Fund Ehitus OÜ. Покупатель приобрел этот участок за 1 900 100 евро. Заключенным 28 октября 2015 года договором Fund Ehitus OÜ взяло на себя обязательство застроить участок земли в соответствии с представленной предприятием концепцией.