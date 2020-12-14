ФОТО И ВИДЕО | Законопроект по референдуму о браке прошел в Рийгикогу первое чтение

На месте присутствовали 96 депутатов, пятеро отсутствовали. Отсутствовали Антс Лаанеотс (Партия реформ), Имре Соояэр (Центристская партия), Михаил Корб (Центристская партия, самоизоляция), Мартин Репинский (Центристская партия), Калви Кыва (Социал-демократическая партия).

Прежде всего депутаты обсудили процедурные вопросы. Евгений Осиновский (СДПЭ) предложил исключить голосование по референдуму из графика работы Рийгикогу на этой неделе, но это предложение не прошло.

Повестка дня заседания была утверждена 53 голосами против 46.

Доклад по основному вопросу (проведение референдума о браке) сделал председатель парламентской фракции EKRE Сийм Похлак, после чего ответил на вопросы депутатов.

Отвечая на вопрос Кристины Шмигун-Вяхи (считает ли он своевременным проведение референдума?) докладчик ответил, что демократию "нельзя поставить на паузу".

Лидер фракции EKRE в парламенте пояснил, что будут на практике означать ответы "да" и "нет" на референдуме. "Да" означает, что в дальнейшем будет нельзя менять Закон о семье без проведения нового референдума. В случае ответа "нет", закон можно будет изменить, но изменение не несёт характера обязанности.

Лийна Керсна (Партия реформ) спросила, во сколько обойдется проведение референдума? Похлак ответил, что примерно в 1,7 млн евро.

После того, как Похлак закончил отвечать на вопросы, перед депутатами выступил председатель конституционной комиссии Рийгикогу Антс Пооламетс.

Затем на трибуну вышли представители парламентских фракций — Кая Каллас (ПР), внесшая предложение оклонить законопроект, Тынис Мёлдер (ЦП), Март Хельме (EKRE), Индрек Саар (СДПЭ), Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa).

После чего состоялось голосование по исключению законопроекта из производства. За это предложение проголосовали 48, против — 51 член Рийгикогу. Таким образом, проект останется в производстве Рийгикогу.

Яркие моменты пленарного заседания попали в объектив нашего фотокорреспондента.