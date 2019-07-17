17.07.2019, 11:52

ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас убрал, но это не помогло. Расположенная под Таллинном парковка вновь утопает в мусоре


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В сентябре прошлого года в рамках дня всемирной уборки премьер-министр Юри Ратас помог привести в порядок расположенную недалеко от Таллинна парковку Яэсмяэ, однако это помогло ненадолго и сейчас картина на месте удручает.

По словам инспектора по окружающей среде Химота Марана, за участок несет ответственность Департамент шоссейных дорог, который со свей стороны сделал все для предотвращения захламления. На парковке имеется три стационарных туалета и большой мусорный контейнер, однако народ, к сожалению, не очень охотно ими пользуются.

”Известно, что здесь останавливается много дальнобойщиков, но кого-то конкретного мы обвинять не можем”, — прокомментировал представитель департамента Райдо Рандмаа. Он сказал, что попросил обслуживающую фирму еще раз навести на парковке порядок, но как решить проблему в дальнейшей перспективе, остается неясным. По его словам, проблема кроется также в том, что люди приносят сюда свой бытовой мусор из дома.

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