13.03.2020, 09:48

ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас: у государства достаточно продовольственных запасов. Стоять в очереди в магазинах не надо

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министры подробно рассказали о чрезвычайной ситуации
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ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас: у государства достаточно продовольственных запасов. Стоять в очереди в магазинах не надо
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в Доме Стенбока прошла пресс-конференция правительства, на которой министры подробнее рассказали о чрезвычайном положении, которое было объявлено в стране. Также было объявлено, что в Эстонии уже 41 больных коронавирусом.

Пресс-конференцию открыл премьер-министр Юри Ратас, который объявил, что в Эстонии введено чрезвычайное положение.

По словам Ратаса, закрытие школ не означает, что дети совсем не будут учиться. ”Это не означает, что обучение отменяется. Оно будет проводиться электронно”, — пояснил премьер.

Также Ратас сказал, что каждое утро будет пересматриваться список стран с высоким риском. Музеи и кино будут закрыты.

Что касается продовольственных запасов, по словам Ратаса, причин для паники нет. ”У государства достаточно продовольственных запасов и стоять в очереди в магазинах не надо”, — заверил он.

В конце своей речи премьер-министр поблагодарил журналистов и народ, а также бизнесменов за ответственное поведение в столь сложной ситуации. Он отметил, что правительство сделает все возможное для того, чтобы экономический кризис был намного мягче.

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Министр внутренних дел Март Хельме в свою очередь отметил, что 1 мая — это условная дата и в случае необходимости правительство готово продлить этот срок

Хельме сказал, что перед правительством стоял вопрос, что предпочесть: людей или деньги? ”Правительство выбрало людей”, — отметил Хельме.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил, что ограничения были необходимы. Он сказал, что если бы это не было сделано сейчас, то потом меры были бы еще более жесткими. Министр выразил уверенность, что вместе мы справимся. ”В этом нет никакого сомнения”, — заявил он. Рейнсалу добавил, что люди должны очень хорошо взвесить необходимость путешествий. Также он попросил не приезжать в Эстонию граждан стран с высоким риском. Эти люди будут направлены в карантин.

Рейнсалу тоже поблагодарил журналистов за ”взвешенное освещение” ситуации. Он добавил, что в случае необходимости нужно будет ввести дополнительные меры. ”Надеюсь, что народ будет действовать единой командной”, — сказал Рейнсалу.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что в фокусе — люди и нужно делать все для защиты их здоровья. ”Сейчас не время для того, чтобы веселиться. Сейчас время для того, чтобы беречь себя”, — отметил министр.

Смотрите запись пресс-конференции!

После выступления министров журналисты задали свои вопросы.

Сегодня в 14:00 состоится заседание специальной комиссии.

В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.

Более подробно о чрезвычайном положении можно прочитать ЗДЕСЬ.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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