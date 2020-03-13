ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас: у государства достаточно продовольственных запасов. Стоять в очереди в магазинах не надо

Пресс-конференцию открыл премьер-министр Юри Ратас, который объявил, что в Эстонии введено чрезвычайное положение.

По словам Ратаса, закрытие школ не означает, что дети совсем не будут учиться. ”Это не означает, что обучение отменяется. Оно будет проводиться электронно”, — пояснил премьер.

Также Ратас сказал, что каждое утро будет пересматриваться список стран с высоким риском. Музеи и кино будут закрыты.

Что касается продовольственных запасов, по словам Ратаса, причин для паники нет. ”У государства достаточно продовольственных запасов и стоять в очереди в магазинах не надо”, — заверил он.

В конце своей речи премьер-министр поблагодарил журналистов и народ, а также бизнесменов за ответственное поведение в столь сложной ситуации. Он отметил, что правительство сделает все возможное для того, чтобы экономический кризис был намного мягче.

Министр внутренних дел Март Хельме в свою очередь отметил, что 1 мая — это условная дата и в случае необходимости правительство готово продлить этот срок

Хельме сказал, что перед правительством стоял вопрос, что предпочесть: людей или деньги? ”Правительство выбрало людей”, — отметил Хельме.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил, что ограничения были необходимы. Он сказал, что если бы это не было сделано сейчас, то потом меры были бы еще более жесткими. Министр выразил уверенность, что вместе мы справимся. ”В этом нет никакого сомнения”, — заявил он. Рейнсалу добавил, что люди должны очень хорошо взвесить необходимость путешествий. Также он попросил не приезжать в Эстонию граждан стран с высоким риском. Эти люди будут направлены в карантин.