ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас подал в отставку с поста премьер-министра Эстонии

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным.

Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия.

Убежден, что следственные органы выполнят свою работу профессионально и беспристрастно, а также выяснят неоспоримую правду в этом деле.

Несмотря на принятую политическую ответственность, я могу сказать всем сердцем, что как премьер-министр я не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений. Сегодня я связался как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении меня. Как глава правительства я не чувствовал в деле Порто Франко, чтобы какой-либо министр или партия пытались незаконно повлиять на решения, принимаемые правительством. В них мы опирались на предложение KredEx, и условия кредита были полностью сопоставимы с ранее принятым решением, например, в отношении Tallink.

Как председатель Центристской партии я также могу с полной искренностью заверить, что я не совершал и не одобрял никаких действий, которые противоречат законам или чувству справедливости. Конечно, как председатель политической партии я также должен взять на себя ответственность и за то, что этот вопрос получил однозначное, четкое и справедливое решение.

Я искренне благодарю всех политиков, партии и политические силы, с которыми мне выдалась честь сотрудничать в качестве премьер-министра в течение немногим более четырех лет. Также искренне благодарен всем чиновникам и сотрудникам Государственной канцелярии, министерств, их государственных структур, органов местного самоуправления. Конечно, также предпринимателям, активистам недоходных организаций и всем жителям Эстонии, с которыми я имел удовольствие общаться в течение этих лет. Я также благодарю всех моих коллег в Европе и во всем мире.