ФОТО и ВИДЕО | Ядовито-зеленое море! На северном побережье купаться запрещено, но изнывающих от жары людей это не останавливает

На пляже Пирита купаться из-за ядовитых водорослей нельзя. Такая же ситуация наблюдается на пляжах Штромки, Пикакари, Какумяэ и Вызу. Людям, похоже, до опасных водорослей нет никакого дела, так как купающихся достаточно.

Несколько дней назад Департамент здоровья предупреди о сине-зеленых водорослях, сообщения о которых поступили со всего северного побережья. Специалисты рекомендуют внимательно следить на состоянием воды и подходить к купанию со всей ответственностью.

Сегодня синоптик-любитель Кайро Кийтсак опубликовал в социальных сетях фотографию, подтверждающую наличие проблемы. Снимок сделан на пляже Вызу. Кийтсак отметил, что цветению сине-зеленых водорослей способствует хорошая погода.

Человек может получить от содержащихся в сине-зеленых водорослях токсинов отравление, как правило, находясь в воде. При глотании такой воды у взрослого человека редко бывает серьезное отравление, опасности подвержены прежде всего дети, пожилые люди и домашние животные. Собакам для отравления достаточно полизать свою шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли.

Симптомы отравления токсинами сине-зеленых водорослей похожи на те, что бывают при обычном гриппе, может появиться покраснение кожи и глаз, диарея, кашель и насморк, боли в мышцах, пощипывание и потрескивание губ.