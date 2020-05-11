11.05.2020, 13:19

ФОТО и ВИДЕО | Времена года перемешались! В Эстонии настоящий снегопад в середине мая

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EST 124
Galerii: 9 pilti
Foto: Rauno Volmar

Синоптики обещали на начало этой недели мокрый снег, но никто не ждал, что он пойдет таким большими хлопьями, как настоящий зимний снегопад! Даже не скажешь, что за окном май.

Вид из окна конторы Delfi в центре Таллинна:


А вот так метет в Суурупи:

Читайте прогноз от pogoda.ee!


Вторник, 12.05:

Фото наших читателей:

Ночью: Облачность поредеет. На востоке Эстонии пройдет дождь, на юго-востоке также и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 4-10, порывами 14 м/с, на побережье 7-12, порывами до 17 м/с, после полуночи ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 0…+5°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северо-западный и западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня на островах ветер развернется к юго-западному. Температура воздуха 6…10°C.

Среда, 13.05:

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи на островах начнется дождь и мокрый снег. Ветер западной четверти к утру развернется к южной четверти 3-9, на западном побережье южный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона дождя и мокрого снега медленно переместится с островов через материк в северо-восточном направлении. Ветер южной четверти 3-8 м/с, во второй половине дня неустойчивый 1-7 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Четверг, 14.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер западных направлений 2-8, в начале ночи на островах северо-западный порывами 13 м/с. Температура воздуха -1…+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, временами с мокрым снегом. Вечером осадков станет меньше и облачность поредеет. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 5…10°C.

Пятница, 15.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность. Без осадков. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -2…+3, на побережье до +5°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер западных направлений 4-10, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6…12°C.

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