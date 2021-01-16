ФОТО и ВИДЕО | Восстановить имидж Эстонии, построить восточную границу. Коалиционные переговоры продолжаются

Кая Каллас сообщила прессе, что определенная дискуссия возникла в вопросе внутренней безопасности и очень важной темой стала восточная граница. Лидер реформистов отметила, что строительство и формирование границы продолжится, при возможности будет привлечена местная оборонная промышленность. Каллас подчеркнула, что сейчас в государственном бюджете очень мало денег, поэтому необходимо найти самые оптимальные решения.

В вопросах внешней политики, по словам Майлис Репс, разногласий не было. ”Скорее, это был вопрос амбиций, сколько вписывать в коалиционный договор”, — сказала она.

Также стороны согласились в том, что необходимо восстановить имидж Эстонии в глазах партнеров.

Что касается коррупционного скандала, Каллас сказала, что это, безусловно, проблема, которая должна найти решение, но Эстония не может остаться без правительства и его надо сформировать в любом случае.

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