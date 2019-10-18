ФОТО И ВИДЕО | Волки становятся наглее и не боятся людей: трое хищников заявились во двор жилого дома

Случай имел место в двух километрах от города. В этом году волки уже загрызли поблизости от Рапла множество овец, что животноводов очень печалит.
По словам заместителя председателя Эстонского общества охотников Андреса Лиллемяэ, ситуация неважная. Волки и в других регионах наведываются в населенные пункты, при этом становятся всё наглее. В результате их нападений погибло много собак.
По мнению охотников, хищников расплодилось гораздо больше, чем утверждают зоологи. Причем последних не убеждают даже предоставляемые видеоматериалы.
"Одна из причин дерзости волков - это конечно слабое давление со стороны охотников. Они людей больше не боятся. Зато охотники в напряжении - ведь скоро помимо собак жертвой серого хищника может стать ребенок или пожилой человек", - говорит Лиллемяэ.
Сезон охоты на волков начинается в Эстонии 1 ноября. Квоты на отстрел составлены по регионам исходя из величины причиненного волками ущерба.
ФОТО: волки показались охотникам в Рапламаа и пару дней назад.
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