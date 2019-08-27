ФОТО и ВИДЕО | Водители автобусов требуют зарплату минимум 1200 евро брутто. В противном случае будут забастовки

"Сначала гробим себя на грузовиках, а потом остается последний вариант — идти в водители автобусов, потому что получаем нищенские зарпалаты", — возмущается водитель Atko Магнус Хаугас.

Он отмечает, что водители автобусов часто сталкиваются с абсурдными проблемами — то мол они отстают от графика, то опережают график. Водители считают, что за полную стресса работу они получают слишком мало.

Министр экономики Таави Аас считает, что для повышения зарплат работодатели и профсоюз должны заключить договор о минимальной зарплате. Тогда министерство могло бы исключать из процедуры закупки проекты, где зарплата водителей указана ниже этой цифры.

Сейчас водители автобусов требуют зарплату как минимум 1200 евро брутто. Аас согласен с таким требованием, но подчеркивает необходимость договора между работодателями и профсоюзом. По его словам, тогда министерство сможет проследить за выполнением условия при закупках.

Если же зарплата водителей автобусов не улучшится, то профсоюз угрожает устроить забастовки.