ФОТО и ВИДЕО | Водители автобусов требуют зарплату минимум 1200 евро брутто. В противном случае будут забастовки

"Сначала гробим себя на грузовиках, а потом остается последний вариант — идти в водители автобусов, потому что получаем нищенские зарпалаты", — возмущается водитель Atko Магнус Хаугас.
Он отмечает, что водители автобусов часто сталкиваются с абсурдными проблемами — то мол они отстают от графика, то опережают график. Водители считают, что за полную стресса работу они получают слишком мало.
Министр экономики Таави Аас считает, что для повышения зарплат работодатели и профсоюз должны заключить договор о минимальной зарплате. Тогда министерство могло бы исключать из процедуры закупки проекты, где зарплата водителей указана ниже этой цифры.
Сейчас водители автобусов требуют зарплату как минимум 1200 евро брутто. Аас согласен с таким требованием, но подчеркивает необходимость договора между работодателями и профсоюзом. По его словам, тогда министерство сможет проследить за выполнением условия при закупках.
Если же зарплата водителей автобусов не улучшится, то профсоюз угрожает устроить забастовки.
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