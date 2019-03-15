ФОТО и ВИДЕО| Вместо школы — на пикет. В Таллинне и Тарту проходит акция в защиту климата: молодежь требует от политиков решения проблем

Организовала забастовку в Эстонии 16-летняя ученица Таллиннской гимназии Арте Кристин Сийль. Это — первое такое мероприятие для нее. В феврале Сийль заметила, что в других странах Европы ученики проводят пятницу таким вот образом на улице и стала выяснять, есть ли основания выражать свое мнение и в Эстонии. ”Вышло, что как бы есть”, — считает девушка.

Как писало ранее издание DW, 15 марта школьники из 100 стран мира выйдут на всеобщую акцию в защиту климата. В этот день запланировано 1300 демонстраций, в Германии они пройдут в 150 городах. Эта акция станет кульминацией протестов против изменения климата, которые проводятся каждую пятницу движением Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). Их цель — призвать правительства разных стран активнее бороться с изменением климата.