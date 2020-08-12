ФОТО И ВИДЕО | Велогонка в память о Лаури Аусе вызвала в районе Пирита и Ласнамяэ огромную пробку

Эстонский велогонщик Лаури Аус погиб в ДТП в июле 2003 году. В Таллинне ежегодно проходит велогонка, посвященная памяти Ауса.

В этом году памятный заезд проводится уже в 17-й раз. Если традиционно мероприятие проводилось в одно из воскресений июля, то на этот год его решили перенести на август и провести посреди недели как предварительный заезд велотура "Балтийской цепи".

Delfi