12.08.2020, 20:20
ФОТО И ВИДЕО | Велогонка в память о Лаури Аусе вызвала в районе Пирита и Ласнамяэ огромную пробку(1)
В среду, 12 августа, в связи с проведением велогонки памяти Лаури Ауса в столичном районе Пирита было изменено дорожное движение, что вызвало большую пробку и недовольство водителей.
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