ФОТО и ВИДЕО | В Валгамаа на садовый участок пробрались любопытные медведи

Она тут же позвала своих близких, чтобы они посмотрели на медведей. Моника Каур, которая запечатлела животных, рассказала, что медведи пришли около 5 часов утра и ушли примерно в 8:30.

Каур отметила, что вся семья была под впечатлением от увиденного, особенно 11-летний ребенок.

Один из медведей забрался на дерево рядом с забором, семья испугалась, что медведь собирается прыгнуть в сад.

Медведи мирно ходили, казалось, что они просто ищут место для ночлега.





Monika Kaur

Monika Kaur