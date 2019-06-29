ФОТО и ВИДЕО | В Валгамаа на садовый участок пробрались любопытные медведи(12)
Проживающая в Валгамаа бабушка этим утром проснулась от того, что услышала какие-то голоса в своем саду. Сначала она подумала, что в сад пробрались воры, но потом увидела двух косолапых, которые лакомились клубникой.
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