29.06.2019, 17:07

ФОТО и ВИДЕО | В Валгамаа на садовый участок пробрались любопытные медведи

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rus.delfi.ee
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Проживающая в Валгамаа бабушка этим утром проснулась от того, что услышала какие-то голоса в своем саду. Сначала она подумала, что в сад пробрались воры, но потом увидела двух косолапых, которые лакомились клубникой.

Она тут же позвала своих близких, чтобы они посмотрели на медведей. Моника Каур, которая запечатлела животных, рассказала, что медведи пришли около 5 часов утра и ушли примерно в 8:30.

Каур отметила, что вся семья была под впечатлением от увиденного, особенно 11-летний ребенок.

Один из медведей забрался на дерево рядом с забором, семья испугалась, что медведь собирается прыгнуть в сад.

Медведи мирно ходили, казалось, что они просто ищут место для ночлега.


Monika Kaur
Monika Kaur
Monika Kaur
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