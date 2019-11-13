ФОТО и ВИДЕО | В Тверскую область вернули медведя, который пытался эмигрировать в Эстонию

Проша и Поля — выпускники центра спасения медвежат-сирот Пажетновых. Они были подготовлены для жизни в дикой природе и возвращены в леса Псковской области. Все подопечные Центра отмечены ушными метками с уникальным номером. Именно по таким меткам удалось узнать медвежат-беглецов.

Как пишет пресс-служба Тверской таможни, Проша и Поля стали часто появляться у населенных пунктов на эстонской стороне, где, по сообщениям некоторых источников, беспокоили местное население. Чтобы вернуть мишек на родину, была развернута целая операция с участием специалистов Центра, таможенников и других различных служб России и Эстонии. Домой пока вернулся только Проша. К моменту спасательных мероприятий о Поле сведений не поступало. Это может означать, что она ушла в лес и нашла себе место для проживания, адаптировавшись к окружающей среде.

Проша и Поля поступили в Центр спасения на реабилитацию из Псковской области в феврале 2017 года. Уже осенью того же года брата и сестру выпустили в естественную среду обитания в тот же псковский регион. До сообщений о появлении в Эстонии медвежата провели вместе 2, 5 года.

Сейчас Проше ничего не угрожает. После осмотра ветеринаров и соблюдения таможенных формальностей он вернется в Центр в Торопецкий район Тверской области, а далее — будет выпущен в лес.