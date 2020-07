ФОТО и ВИДЕО | В Тарту размололи гору из покрышек — полученные отходы используют повторно

Keskkonnaminister Rene Kokk tõdes, et Raadi rehvide probleem on olnud pea kümne aasta jooksul erinevate keskkonnaministrite laual. Nüüd saab asi lahendatud. Samas ütles minister, et seaduses on praegu auk Eestisse toodavate uute autode rehvide keskkonnatasude osas.

KIK sõlmis tänavu juunis Raadi vanarehvide käitlemiseks riigihankelepingu aktsiaseltsiga Ragn-Sells, kes veab ära ning suunab lõppkäitlusele Raadile aastate jooksul ladustatud ligi 14 000 tonni vanarehve. Vid e ost saab teada ka seda, kus ja kuidas purustatud rehvid taaskasutusse võetakse.