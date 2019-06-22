ФОТО и ВИДЕО: В Тарту проходит Певческий праздник

Сегодня грандиозным концертом завершает Тартуский певческий праздник.
Сегодня грандиозным концертом завершает Тартуский певческий праздник.
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