30.11.2019, 20:31
ФОТО и ВИДЕО | В Тарту 100-летие национального университета отметили факельным шествием и световым шоу
1 декабря Тартуский университет отмечает 100-летие национального университета. В честь круглой даты сегодня прошло традиционное факельное шествие, а также световое шоу на Домском соборе под названием "Дух Тарту".
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