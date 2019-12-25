ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне вновь активизировались агрессивные попрошайки

Вчера, в канун Рождества, около церкви Яани у людей, которые выходили со службы, лже-инвалиды навязчиво просили милостыню.
Позвонивший в МуПо сообщил, что одна из попрошаек стояла на коленях у входа в церковь, а смуглый мужчина ходил с костылем около церкви и навязчиво просил денег у прихожан.
Если люди не клали деньги в стаканчик, то молодой человек становился агрессивным и что-то говорил на непонятном языке. "Было неприятно, потому что нуждающийся в помощи так себя не ведет. Понятно, что он играл на чувствах прихожан", — сообщили по телефону МуПо.
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