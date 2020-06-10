ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне прошла акция в поддержку темнокожих жителей США



Как сообщают организаторы в социальной сети Facebook, цель мероприятия — указать на недопустимость неподобающего обращения с людьми по причине их этнической принадлежности. "Выразим поддержку общине темнокожих жителей США, а также, что еще важнее, поддержим местные малые общины, представители которых сталкиваются с проявлениями расизма. Поддерживаем и находящихся в Эстонии темнокожих, и всех, кто вынужден терпеть расистские нападки на Эстонской земле. Все вместе дадим понять, что в Эстонии много людей, кому не всё равно, кто не приемлет расизм", — пишут организаторы.

Формат мероприятия — акция на автомобилях, однако, однако организаторы приглашали и тех, у кого нет машины.

Мероприятие было согласовано с Департаментом полиции и погранохраны.

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