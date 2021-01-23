ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне проходит акция в поддержку Навального. Скандируют "Путин - вор!"(309)
В центре Таллинна на площади свободы собрались сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, заключенного под стражу неделю назад.
В центре Таллинна на площади свободы собрались сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, заключенного под стражу неделю назад.
По оценке корреспондента RusDelfi, в акции принимают участие до 500 человек. Собравшиеся скандируют "Путин - вор!" и подают заявку на проведение акции у российского посольства.
17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными. Сегодня, 23 января, акции протеста проходят во всех крупных городах России. Следить за событиями можно с помощью нашего LIVE-блога.
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