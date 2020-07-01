01.07.2020, 13:40
ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне продолжается сильный ливень: на Пирита теэ полно воды(1)
В среду Таллинн продолжает заливать дождем, а местами сверкают молнии.
В среду Таллинн продолжает заливать дождем, а местами сверкают молнии.
На Пирита теэ накопилось столько воды, что брызги из-под колес автомобилей полностью заливают лобовое стекло, делая видимость очень плохой.
На Пирита теэ даже видно, с какой силой ливневые воды льются в море.
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