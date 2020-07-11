ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне похоронили предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Олега Львова(63)
Четыре года назад был убит лидер преступного мира Эстонии Николай Таранков. С тех пор преступный мир остался без смотрящего.
Четыре года назад был убит лидер преступного мира Эстонии Николай Таранков. С тех пор преступный мир остался без смотрящего.
В 1990-х годах Олег Львов был в преступном мире Эстонии вторым по значимости за Таранковым.
”Многое можно судить по похоронам. Как много людей, кто несет гроб, кто идет впереди”, — рассказывает бывший высокопоставленный чиновник криминальной полиции. Эти наблюдения могут дать представление о последнем влиянии Львова в преступном мире.
Если гроб будут нести друзья или родственники, то это означает, что он не обладал особо высоким влиянием.
В то же время нынешний полицейский из отдела по борьбе с организованной преступностью говорит, что все влиятельные люди из преступного мира по всей видимости придут проводить в последний путь Львова.
Олег Львов скоропостижно скончался в понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме.
Государственный прокурор Вахур Верте и руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечают, что с убийством Николая Таранкова и задержанием Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, Вячеслава Гулевича, Геннадия Окунева, Амида Магеррамова и их подельников закончилась одна глава ненаписанной книги об организованной преступности в Эстонии.
После смерти Таранкова нового лидера преступного мира в Эстонии так и не появилось. Одна часть преемников либо задержана и отбывает срок, другая часть — уехала из страны. Третья — не захотела внимания общественности. Поиск подходящего кандидата стал для криминального мира непосильной задачей.
За год стало ясно, что действующие в Эстонии группировки не могут выбрать одного общего лидера, которого бы приняли все. Они не смогли договориться и до сих пор. Попытки перезапустить старую систему, саму необходимость единого лидера, не увенчались успехом, так как среди группировок сразу же возникли оппозиция и коалиция. Напряжение росло, все припомнили друг-другу старые обиды и долги начиная еще с 90-х: кто с кем был в контрах, кто до сих пор в ссоре, а кто просто не подходит на роль лидера.
Те, кто уже слишком стар или же слишком умен, просто не захотели претендовать на титул — так можно и жизни лишиться. Лучше довольствоваться вторым местом, деньги все равно придут так или иначе. Также ясно, что если будет объявлен лидер, то и полиция отреагирует соответствующим образом, и главари преступных группировок это отлично понимают. Также есть и те, кто сейчас находится под судом или уже за решеткой.
Аго Лейс говорит, что оставшиеся на свободе не могут решить: должен ли быть один лидер, или какая-то тройка лидеров, или же вообще пятерка, руководящая преступным миром. По его словам, группировки обсуждали варианты так называемой авторитарной модели с одним лидером, и формирование совета или правления, где решения принимаются путем голосования.
Некоторые отошедшие от криминала лица также считали, что могут быть отличными преемниками Таранкова, так ка кони нейтральные и независимые. Другими словами — люди предлагали свои кандидатуры, на столе было несколько вариантов, но решение принять не удалось.
Лейс говорит, что именно тогда Ахмед Оздоев умело использовал возможность и начал распростарнять информацию о себе, ка кандидате на место лидера преступного мира. Оздоев даже дал интервью, где журналист спросил у него, что он думает о титуле лидера преступного мира и кто, по его мнению, мог бы занять это место. Такого в истории преступного мира Эстонии еще не было, чтобы человек оттуда, не скрывая свое имя и лицо, захотел под своим именем выступать в СМИ и себя таким образом прорекламировать.
То есть, Озодоев сам назвал себя лидером преступного мира и часть СМИ повелась на это, а криминальные авторитеты лишь посмеялись. Но попытка так прорекламировать себя вышла Озодоеву боком: он оказался одним из обвиняемых по делу Хуберта Хирва и Павла Гаммера.
Свою позицию как лидера эстонского преступного мира пытался укрепить гражданин Грузии Паата Сахокия, кто после стрельбы в отеле Metropol в феврале 2017 года вместо этого угодил за решетку.
Если смотреть шире, то вся это неразбериха в эстонском криминальном мире пользы не принесла. Если во времена Таранкова разных персонажей извне Эстонии на свою территорию не пускали, то теперь то одни, то другие пытаются сюда попасть: то бывшие югославы из Швеции, то воры в законе из России. До сих пор этих гастролеров все же вытесняли, но тот факт, что они хотят обосноваться в Эстонии, уже указывает на царящую здесь неразбериху.
Совсем недавно, в декабре прошлого года в Таллинне задержали и выслали из страны российского вора в законе Виктора Жиронава по прозвищу "Цезарь". Тем временем на родине криминального авторитета царит беспокойство, так как с принятием Владимиром Путиным нового закона за решетку на 8-15 лет можно уходить за один лишь факт руководства преступной группировкой. А по воровском понятиям вору в законе нельзя отвечать отрицательно, если его спрашивают, являются ли он таковым.
Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечает, что новый закон заставил российских криминальных авторитетов прийти в движение: в России и Грузии они оставаться не могут, поэтому пытаются перебраться в Европейский союз. В основном воры в законе селятся в Южной и Центральной Европе.
В Эстонии же никогда не было официального вора в законе, отмечает Лейс. Зато в Риге постоянно мелькает несколько воров в законе. Кто-то там на постоянной основе, кто-то просто ездит в Юрмалу отдыхать. В Литве своя система — там есть очень сильные группировки на основе национального идентитета.
Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконном оружейном бизнесе, и Полиция безопасности взяла его перед Ивановым днем под стражу.
С санкции суда Львова поместили в одиночную камеру Таллиннской тюрьмы, в интересах расследования дела арестованному запретили какое-либо общение.
"Как так, что человек просто умер в тюрьме?" — недоумевает адвокат Львова Свен Силлар.
Силлар встречался со своим клиентом в последний раз в конце июня во время визита в Таллиннскую тюрьму.
"Олег мне сказал, что ему не дают все таблетки, — сказал адвокат. — Он должен был принимать одни и те же лекарства утром и вечером, но их давали только раз в день".
Насколько известно, Львов еще утром в понедельник в шесть часов был здоров. Что с мужчиной затем случилось, по словам адвоката, остается непонятным.
Расследование черного оружейного бизнеса, которое привело к аресту Львова, ведет госпрокурор Элелийс Раттам. Она не пожелала комментировать для Eesti Ekspress смерть подозреваемого. Однако факт случившегося пресс-секретарь Госпрокуратуры подтвердил.
КаПо изъяла в ходе проведенных в связи с задержанием Львова обысков несколько стволов, в том числе и пулемет.
По словам адвоката Силлара, речь идет о принадлежащих его клиенту антикварном и непригодном для стрельбы оружии.
Львов сам говорил Силлару, что полиция забрала то же самое оружие, что уже изымала при предыдущем обыске, и после того, как все обстоятельства были выяснены, оружие вернули.
Государственный прокурор Вахур Верте отмечает, что целью деятельности преступных группировок является не просто помахать пистолетами. Их цель — заработать. А если начнешь размахивать пистолетом и устроишь перестрелку, то полиция будет тут как тут, и преступные группировки это знают.
Но убийство Таранкова все изменило, ведь никто не знал, что это было, и что будет дальше. Было ли это заказное убийство, или же вновь кто-то хочет совершить переворот в преступном мире? Например, через месяц после убийства Таранкова Кемеровская группировка начала закупать оружие. В январе 2017 года последовали убийства Лаури Меримаа и Сергея Перманова в клубе Poseidon, что вновь вызвало волнение. Тогда Слава Кемеровский, главарь Кемеровской группировки, решил "перед пенсией" уехать в Испанию, где его и задержали во время общей полицейской операции Испании и Эстонии.
На похоронах Таранкова не присутствовали лишь те члены преступного мира, кто сидел под арестом в ожидании суда: Харон Дикаев, Андрей Кузякин, Ассар Паулус и Юрий Воробей, убийца Таранкова. Теперь же, как отмечает Верте, большинство их тех, кто нес гроб на тех похоронах, уже не на свободе. Марко Сюваоя и Сергей Мартовой уже осуждены, 28 мая суд вынес приговор и Вячеславу Гулевичу, а Олег Мартовой и Эдуард Кошляков ждут решения суда. Глава преступной группировки азербайджанцев Амид Магеррамов был выдан США по обвинению в наркоторговле. Тоомас Вилсон, ранее Эрм, находится на свободе и прилежно ходил слушать судебные заседания по делу Кемеровскиих.
Кому же тогда быть преемником Николая Таранкова? Может ли им стать Ассар Паулус, который сейчас отбывает свой последний год тюремного заключения и должен выйти на свободу в апреле следующего года. А что насчет главаря чеченской группировки Харона Дикаева, которому, правда, придется провести еще 12 лет за решеткой? И Паулус, и Дикаев общались с Таранковым. Общак работал исправно.
Верте признался, что во время допросов по делу азербайджанской группировки один из свидетелей упомянул, что замену Таранкову не нашли, так как ждут выхода на свободу Паулуса и Дикаева.
Паулус тем временем отказался в тюрьме от работ по уборке, поэтому выйдет чистым для своих "коллег по цеху" — членам преступного мира ему нечего предъявить. Возможно лишь то, что он первым пошел на соглашение с прокуратурой, отмечает Лейс. Он добавил, что в конце концов лишь сам Паулус знает, как продолжит жить на свободе — как законопослушный гражданин, или же возьмется за старое.
В эстонском преступном мире есть и другие видные деятели. Например, находящиеся сейчас под судом Павел Гаммер и Хуберт Хирв, но как отмечает Лейс, они — другого калибра. Гаммеру и Хирву предъявлены обвинения а так называемой беловоротничковой преступности, они нарушили неписаные правила преступного мира и члены других преступных группировок особо не хотели с ними общаться.
Как говорит Лейс, сейчас в преступном мире обсуждается еще и то, кто следующий угодит за решетку. При обыске у Олега Мартового полиция обнаружила список, где были указаны все группировки, которые в свое время участвовали в общаке, которым руководил Таранков. Часть людей из этого списка уже за решеткой, а за другой частью рано или поздно придут, обещает Верте.
Преступные группировки зарабатывают деньги контрабандой, наркоторговлей, налоговым мошенничеством и многими другими преступлениями. Конечно же, они всегда ищут новые "бизнес-модели". Например, может снова распространиться крышевание — оно может быть актуальным для людей, которые находятся и работают в Эстонии нелегально, считает Лейс. По его словам, сейчас в Эстонии такой проблемы не наблюдается.
Новое десятилетие уже стало менять организованную преступность — делать ее международной. Международная наркоторговля застрагивает и Эстонию. Лейс говорит, что мы часто являемся страной транзита, через которую наркотики поступают в Скандинавию и другие страны.
Он отметил, что все больше внимания привлекает Латвия. "Рига всего в трех-четырех часах езды", — объясняет Лейс. А между тем в Латвии граждане третьих стран могут получить вид на жительство, если инвестирует большую сумму в местную недвижимость.
В свое время группировки состояли из людей одной национальности — азербайджанцы, чеченцы, русские, эстонцы — но теперь национальность уже не важна. Важно лишь, чтобы был верным главарю и умел приносить деньги.
Но эстонские преступники действуют не только в странах Балтии, а успешносотрудничают с европейскими группировками, в первую очередь с наркокартелями.
Родившийся 17 октября 1954 года Олег Львов входил в число самых влиятельных деятелей преступного мира.
"Он сидел у общака, которым управлял Николай Таранков, — описывает Львова бывший сотрудник Криминальной полиции и министр внутренних дел Андрес Анвельт. "Львов был одним из принимающих решения. Его слово было весомо".
По оценке Анвельта, в Эстонии за многие годы было всего 8-13 авторитетов уровня Львова.
Пик могущества Львова приходится на 90-е и начало 2000-х. Тогда в прессе выходили публикации, в которых его связывали с рыбным бизнесом и столичным Центральным рынком.
По словам Анвельта, в то время появлялось очень много "лжельвовых", то есть мужчин, которые представлялись подчиненными Львова. В действительности они никакого отношения к Львову не имели, но пытались провернуть свои дела, используя авторитетное имя.
В свое время Львова знали как состоятельного человека. Один раз он освободился из-под ареста под залог в 820 000 крон (свыше 52 000 евро).
Полиция пыталась несколько лет назад выяснить размер его доходов и как уплачиваются с них налоги, но расследование ушло в песок.
В 2000 году Львов был признан виновным в даче взятки в 700 крон дорожным полицейским — он попался нетрезвым за рулем. Таллиннский городской суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года. Степень опьянения Львова составляла 1,3 промилле. Его защитник Андрес Горкин в оправдание своего подопечного утверждал, что Львов использовал жидкость для полоскания рта с 30-процентным содержанием спирта. Полицейские тоже получили условные наказания.
Еще раз Львов попался за управлением автомобилем в пьяном виде в августе 2019, когда за рулем Hummer стал виновником аварии и сбежал с места происшествия. Полиция задержала мужчину, а суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения условно. Это было единственное действующее наказание Львова.
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