ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне открылся первый ресторан KFC: дети с криками забегали вовнутрь

Сегодня в Таллинне открылся первый в Эстонии ресторан KFC. Организаторы выбрали нужную дату — сейчас у школьников каникулы. Как сообщил корреспондент Delfi, в основном на месте были дети 7-15 лет.

Грандиозной церемонии открытия не было. В 14:00 всех впустили вовнутрь. Так как изначально не было известно, во сколько кафе начнет торговать знаменитой курицей, многие пришли к 10:00. Но их попросили вернуться к 2 часам.

На эмоции это особо не повлияло. Дети были рады открытию.

Цены: маленькое ведро куриных ножек стоит 9 евро, среднее 11 евро и большое 13 евро. Гамбургер с сыром и курицей стоит 1.3 евро, обычный 1.20, а детский набор 3 евро.

Меню и интерьер заведения смотрите здесь: