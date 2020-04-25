ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне магазины заполнены людьми — ждем повторный рост заболеваний?

Один из читателей Delfi сообщил редакции, что в строительном магазине Bauhaus в Ласнамяэ очередь, как перед концертом на Певческом поле — люди не соблюдают дистанцию, клиенты без масок и парковка забита автомобилями.

Служба поддержки Bauhaus объяснила, что такое количество людей образовалось из-за проблем в платежной системе — если несколько людей платили карточкой одновременно, то возникали сбои и увеличивалось время обслуживания. Другие строительные и цветочные магазины Ласнамяэ были относительно пустыми.

Не только Таллинн

Похожая история была в Саку у магазина Selver. "Парковка забита, людей явно больше 50 человек — максимально разрешенного количества посетителей, никто не контролирует ситуацию", — сказали местные.

Представитель Selver Риво Вески сказал Delfi, что сегодня клиентов было не больше, чем в обычные дни.

В целом по фотографиям понятно, что люди устали сидеть дома и вышли получать D-витамин на улицу. Многие не соблюдают правило 2+2.

Если говорить про парковку, то в возле реки Пирита и K-Rauta в Тонди машин очень много. Нельзя сказать, что люди либо гуляют на природе, либо ходят по магазинам. Но у Ноблесснера автомобилей почти нет.

Как сказал доктор Аркадий Попов, в Таллинне растет количество зараженных коронавирусом, поэтому есть вероятность новой волны заражений. Департамент здоровья призывает избегать многолюдных мест и держать дистанцию.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!