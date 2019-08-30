30.08.2019, 18:35

ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне бесплатно раздают картофель, собранный с грядки в Старом городе

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rus.delfi.ee
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В мае предприниматель Хейно Вийк вместе со своими однокурсниками высадили картофель на земельном участке у церкви Нигулисте, что в самом сердце Старого Таллинна.

Вокруг принадлежащего Вийку участка уже несколько лет идут упорные споры. Горуправа за хорошие деньги выкупила соседние земельные участки и не дает предпринимателю ничего на его земле строить.

К тому же городские власти самовольно использовали край недвижимости Вийка для сооружения опорной железобетонной стены и столба для ворот Ныэласилма на улице Харью. Так как Вийк не был согласен с этим строительством, мэрия Таллинна установила в отношении части его земли так называемое ”принудительное владение”.

Согласно Закону об охране памятников старины для ведения вскрышных работ и проведения иных работ, связанных с перемещением или досыпкой грунта, необходимо иметь разрешение. Собственник участка по улице Харью, 30, который высадил там картофель, такого разрешения не имеет и ходатайства о нем не представлял, сообщила ранее горуправа Таллинна.

Сегодня урожай был собран, картофель бесплатно раздают всем желающим. Вийк сказал Delfi, что горуправа его игнорирует до сих пор и не желает искать компромисса.

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