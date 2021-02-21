ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне активно создают и развивают учебные сады и огороды

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что поддержкой городского садоводства город хочет поддержать экологичный образ мышления и повысить уровень знаний об окружающей среде среди горожан.

”Во многих городских учреждениях уже имеются собственные учебные сады, в которых посредством разнообразной садоводческой деятельности учат чувствовать городскую природу и окружающий мир, прививают экологичный образ мышления и знания об экологии, а также внедряют в городе здоровый и активный стиль жизни”, — сказал вице-мэр Калле Кландорф и добавил, что городское садоводство помогает развивать также и крайне важные в сегодняшнем мире навыки — предприимчивость, сотрудничество и творчество.

”Приятно видеть, что к 51 учебному саду, которые мы поддержали ранее, добавилось еще 25 ходатайств о создании новых”, — сказал он.

До 15 февраля столичные учреждения и их подведомственные организации могли подать заявления на получение ходатайства на создание и развитие учебного сада и проведение образовательной работы в сфере экологии. В числе поданных к указанному сроку заявок были проекты по созданию и развитию учебных садов от 52 детских садов, девяти школ, четырех молодежных центров, двух музеев и профтехучилищ, а также поступило по одному ходатайству от детского сада-школы, школы по интересам, библиотеке и детского дома, а также центра деятельности.

Руководитель проекта городского садоводства Марина Лайдла пояснила, что к каждому создаваемому саду подошли индивидуально, учитывая потребности заведения, интересы, а также особенность пространства.

Tallinna Linnavalitsus

”Например, некоторые хотели начать создавать свой сад осторожно с несколькими ящиками для грядок, кто-то, в свою очередь, хотел организовать учебный сад с поливной и посадочной системами, а кому-то хотелось создать оздоровительные и приключенческие тропы, позволяющие познакомиться с разными растениями, — рассказала Марина Лайдла. — Одним словом, можно сказать, что проекты стали более комплексными, а деятельность в учебных садах — более устойчивой”.

Совместно с учреждениями были записаны видеоролики про учебные сады, получившие в прошлом году пособие — создатели садов рассказали о своих концепциях. Например, в огороде детского сада ”Рыымутареке” выращивается множество разных съедобных растений, экспериментируют с озимыми посевами и осознанно производят компост. Ученики гимназии Густава Адольфа создали огород на крыше, экспериментируют с гидропоникой и системой автоматического полива. В огороде музея общины Каламая можно увидеть необычные ящики для грядок в форме рыб и интересные окаменелости, которые вместе образуют комплексное учебное пространство, вовлекая в садоводческую и экологичную деятельность и местных жителей.