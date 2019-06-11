ФОТО и ВИДЕО: В Таллинн прилетели голливудские звезды и режиссер Кристофер Нолан!

В Таллиннский аэропорт прилетел самолет с актерами, продюсерами и другими членами команды фильма Tenet. Съемки кинокартины Кристофера Нолана начнутся в конце этой недели. Смотрите галерею!
На фото мы видим исполнителей главных ролей, а также режиссера Кристофера Нолана и оператора Хойте Ван Хойтема ("Дюнкерк", "Интерстеллар", "Боец").
Некоторые члены команды сразу отправились на съемочную площадку — Горхолл. Напомним, по задумке, это место — украинский город.
Съемки в Горхолле закончатся 23-го июня. Пока неизвестно, даст ли мэрия Таллинна разрешение на съемки на Лаагна теэ. В среду состоится встреча между мэром города Михаилом Кылвартом и представителями Кристофера Нолана. После нее решится, на каких условиях будет проходить съемочный процесс, и будет ли он вообще в Ласнамяэ или нет.
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