ФОТО И ВИДЕО | В стене эстрады Певческого поля зияет огромная трещина

Весной прошлого года закончились масштабные работы по реновации арки Певческого поля, в ходе которых заменили деревянный настил и покровное железо и привели в порядок фасады певческой эстрады. По словам руководителя Певческого поля Урмо Саареоя, проектировщики и строители тогда не заметили, что в задней стене есть места соединения конструкций, которые образуют трещину. На приведенной в порядок стене трещина в несколько десятков метров теперь хорошо бросается в глаза.

Руководитель проводившего работы по реставрации певческой эстрады предприятия Aruna Ehitus Арунас Буга пояснил, что в стене певческой эстрады в качестве наполнителя использованы кирпичи, которые в месте соединения конструкций, соприкасаясь с бетоном, образуют микротрещины. "Эта трещина не представляет никакой опасности и не увеличивается. Но она режет глаза", — сказал Буга.

Он также отметил, что поскольку певческая эстрада прежде была в таком плохом состоянии, трещину упустили из виду и строительной фирме дали задание только привести в порядок фасад. "Если бы знали, могли бы заняться трещиной и сейчас такой проблемы не было бы", — сказал он.

Саареоя сказал, что уже есть договоренность, чтобы как следует убрать трещину на певческой эстраде.