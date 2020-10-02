02.10.2020, 19:32

ФОТО И ВИДЕО | В стене эстрады Певческого поля зияет огромная трещина


EST

Образовавшаяся между мест соединения конструкций певческой эстрады трещина никакой опасности не представляет.

Весной прошлого года закончились масштабные работы по реновации арки Певческого поля, в ходе которых заменили деревянный настил и покровное железо и привели в порядок фасады певческой эстрады. По словам руководителя Певческого поля Урмо Саареоя, проектировщики и строители тогда не заметили, что в задней стене есть места соединения конструкций, которые образуют трещину. На приведенной в порядок стене трещина в несколько десятков метров теперь хорошо бросается в глаза.

Руководитель проводившего работы по реставрации певческой эстрады предприятия Aruna Ehitus Арунас Буга пояснил, что в стене певческой эстрады в качестве наполнителя использованы кирпичи, которые в месте соединения конструкций, соприкасаясь с бетоном, образуют микротрещины. "Эта трещина не представляет никакой опасности и не увеличивается. Но она режет глаза", — сказал Буга.

Он также отметил, что поскольку певческая эстрада прежде была в таком плохом состоянии, трещину упустили из виду и строительной фирме дали задание только привести в порядок фасад. "Если бы знали, могли бы заняться трещиной и сейчас такой проблемы не было бы", — сказал он.

Саареоя сказал, что уже есть договоренность, чтобы как следует убрать трещину на певческой эстраде.

Читайте также: