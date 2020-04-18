ФОТО И ВИДЕО | В школах Таллинна в пятницу выдали почти 19 тысяч продуктовых наборов

При составлении набора учитывалась потребность растущего организма в разнообразных питательных веществах. Значимая часть всех выдаваемых продуктовых пакетов пришлась на Таллиннский Линнамяэский Русский Лицей. Посетившие лицей, мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик остались довольны уровнем организации.

Директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа подчеркнул, что школа уделила особое внимание соблюдению социальной дистанции и безопасной выдачи пакетов. Старейшина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет также понаблюдал за происходящим и поблагодарил Ласнамяэских директоров и их команды за отличную работу по организации выдачи пакетов.

Foto: Oleg Besedin

”Во всех Ласнамяэских школах директора и работники школ очень хорошо подготовились к раздаче продуктовых пакетов, несмотря на то, что с прошлой раздачи количество желающих увеличилось на 70%. Хорошо отлажен сам процесс выдачи, соблюдение безопасной дистанции, поэтому мне остается только поблагодарить директоров и школьные коллективы” — отметил Владимир Свет.

В этот раз продуктовые наборы были объемнее, поскольку рассчитаны и на время весенних каникул. При составлении набора особое внимание уделили потребностям растущего организма в разнообразных питательных веществах. Пакеты состояли из овощей, фруктов, мясных и макаронных изделий и молочной продукции.

Foto: Oleg Besedin

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