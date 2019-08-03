03.08.2019, 21:51

ФОТО И ВИДЕО | В Сетуском королевстве выбрали нового предводителя и провели военный парад

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rus.delfi.ee
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Seto XXVI kuningriigipäev Foto: Bianca Mikovitš

Сегодня под деревней Обница, что в Вырумаа в очередной, 26-й раз, был отмечен День сетуского королевства.

День Сетуского Королевства, по традиции, проводится очень торжественно, в особом, сформировавшемся с годами, ритме: исполняется сетуский гимн, проводятся соревнования в разговорных и танцевальных жанрах, в ходе испытаний определяется самый сильный мужчина.

В этот важный день народ Сетомаа решает, кто в следующем году будет наместником сетуского короля Пеко – соотска.

Готовятся сетуские блюда, демонстрируются изделия ручной работы.

В этом году наместником короля из трех кандидатур был выбран Рейн Ярвелилль.

День завершился военным парадом войска Сетомаа: перед участниками праздника прошли морские и сухопутные подразделения, а также военные медики.

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