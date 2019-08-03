ФОТО И ВИДЕО | В Сетуском королевстве выбрали нового предводителя и провели военный парад(1)
Сегодня под деревней Обница, что в Вырумаа в очередной, 26-й раз, был отмечен День сетуского королевства.
Сегодня под деревней Обница, что в Вырумаа в очередной, 26-й раз, был отмечен День сетуского королевства.
День Сетуского Королевства, по традиции, проводится очень торжественно, в особом, сформировавшемся с годами, ритме: исполняется сетуский гимн, проводятся соревнования в разговорных и танцевальных жанрах, в ходе испытаний определяется самый сильный мужчина.
В этот важный день народ Сетомаа решает, кто в следующем году будет наместником сетуского короля Пеко – соотска.
Готовятся сетуские блюда, демонстрируются изделия ручной работы.
В этом году наместником короля из трех кандидатур был выбран Рейн Ярвелилль.
День завершился военным парадом войска Сетомаа: перед участниками праздника прошли морские и сухопутные подразделения, а также военные медики.
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