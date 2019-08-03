ФОТО И ВИДЕО | В Сетуском королевстве выбрали нового предводителя и провели военный парад

День Сетуского Королевства, по традиции, проводится очень торжественно, в особом, сформировавшемся с годами, ритме: исполняется сетуский гимн, проводятся соревнования в разговорных и танцевальных жанрах, в ходе испытаний определяется самый сильный мужчина.

В этот важный день народ Сетомаа решает, кто в следующем году будет наместником сетуского короля Пеко – соотска.

Готовятся сетуские блюда, демонстрируются изделия ручной работы.

В этом году наместником короля из трех кандидатур был выбран Рейн Ярвелилль.

День завершился военным парадом войска Сетомаа: перед участниками праздника прошли морские и сухопутные подразделения, а также военные медики.