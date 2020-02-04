ФОТО и ВИДЕО | В Сауэ на ходу загорелся школьный автобус ATKO. Что дальше?

В последнее время с автобусами ATKO, которые обслуживают внутренние линии волости Сауэ, постоянно наблюдались проблемы. Но загоревшийся в пятницу на ходу школьный автобус стал для Северо-Эстонского центра общественного транспорта последней каплей. Сейчас идет подготовка документов о прекращении очередного договора с ATKO.
”В данном случае мы, безусловно, должны дождаться результатов расследования полиции, получить от них четкие решения относительно того, кто виноват и каковы причины нарушения. Однако параллельно мы, конечно же, будем следить за исполнением всех других публичных договоров, и могу смело сказать, что с обслуживанием этой линии у ATKO Transport OÜ были проблемы”, — сказала заместитель исполнительного директора Северо-Эстонского центра общественного транспорта Кадри Кроони.
Перечисляя проблемы, она отметила более маленькие размеры автобусов, чем разрешено, отсутствие электронных табло, а также отсутствие устройств по продаже билетов, сообщила "АК".
Что случилось?
Вечером 21 января Спасательный департамент получил вызов в Сауэ, где на парковке у местной Maxima загорелся школьный автобус. На место выехали пара пожарных расчетов.
Один из свидетелей происшествия, который позвонил и сообщил спасателям об инциденте, рассказал Delfi, что автобус загорелся прямо во время движения.
"Автобус мчался на большой скорости в 17.00 по улице Вялья, мне навстречу, оставляя позади себя клубы дыма и искр. Автобус горел уже во время движения, но водитель так и не остановился", — высказал свое удивление очевидец.
Вялья теэ находится от парковки Maxima, по словам свидетеля, примерно на расстоянии полукилометра. Водителю трудно было не заметить возгорания. "У меня осталось впечатление, что он куда-то очень спешил".
По данным спасателей, произошло возгорание моторного отсека.
"Сейчас не можем сказать, автобус загорелся на парковке или во время движения, но можем заверить, что, к счастью, детей в автобусе не было, и водитель не пострадал", — сообщили тогда Delfi в Спасательном департаменте.
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Как Пекин готовится принять зимнюю Олимпиаду 2022
Спасет ли медицинская маска от вируса: ответ Минздрава
Нашли останки подростка, пропавшего в 2019 году?